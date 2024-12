Handhabung der Pandemie stoppte Erfolgsgeschichte

Die Union wurde von 15 einander ähnlichen Ländern gegründet, die damaligen Regeln passen für die fast verdoppelte und viel diverser gewordene Union nicht mehr. Um die Potenziale der EU zu heben, müsse man über Kompetenzverteilungen reden, was EU-weit und was national entschieden werden soll. Oberhofer plädiert etwa für einen gemeinsamen Ausbau der Bahn – wofür es aber ein entsprechendes Budget brauche. Auch den Kampf um eine Dekarbonisierung sollte man gemeinsam führen. Ein „effizienteres“ Verhältnis zwischen EU und Nationalstaaten würde aber in gewissen Bereichen auch die Aufgabe von Elementen der nationalen Souveränität bedeuten – dies sei „in Europa ganz schwierig zu diskutieren“.