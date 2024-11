Österreichs Wirtschaft fällt immer weiter zurück

Laut der EU-Wirtschaftsprognose ist Malta mit einem Wachstum von fünf Prozent 2024 der absolute Spitzenreiter. In Kroatien wächst das BIP um 3,6 Prozent, in Spanien und Polen um drei Prozent. In Tschechien sind es plus ein Prozent, in Italien plus 0,7 Prozent und in Ungarn plus 0,6 Prozent.