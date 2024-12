Klarer Sieg von Fehervar bei den Vienna Capitals!

Die Capitals gingen im Powerplay durch Jeremy Gregoire (21.) in Führung, doch Fehervar drehte die Partie in den letzten zehn Minuten. Timothy Campbell (52., 54.), Janos Hari (56.) und Balint Magosi (58.) sorgten für eine Rehabilitierung nach dem jüngsten 3:7 gegen den KAC und dafür, dass die Wiener mit nur zwei Saisonsiegen in Kagran das schwächste Heimteam der Liga blieben.