Wien spannt Sicherheitsnetz für Kika/Leiner-Opfer

Halbe Million für 2025

Für 2025 stellt die Stadt Wien ausreichend Plätze bereit. Über eine halbe Million Euro fließen in die Insolvenzstiftung, um den Betroffenen den Weg zu einem erfolgreichen Neustart zu ebnen. In den vergangenen zehn Jahren haben bereits 254 Personen, deren Unternehmen in Insolvenz gegangen ist, davon profitiert. Firmen wie Level Europe, Thomas Cook und Vapiano sind Beispiele dafür.