Aus „16 Grad“ wird ab Jänner das „B & B Bistro“

Mit Ende des Jahres schließt er sein „Gasthaus zum Dom“ in Wiener Neustadt. „Es kann mir von der Diözese keiner beantworten, wie lange der Umbau dauert. Deswegen habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen“. Das Konzept – Frühstück und Mittagsmenüs – möchte er beibehalten. „Zwei Gerichte, davon immer ein fleischloses. Und das Ganze günstiger als bisher“, verspricht er. Eine kleine Karte mit Klassikern wie Schnitzerl, Cordon Bleu und veganen Speisen wird es auch geben – alles regional. Heißen wird das Lokal „B & B Bistro“, so wie auch schon seine beiden anderen Lokale in der Bahnhofcity und im EKZ Nord in Wiener Neustadt.