Auch auf der Bulls-Bank soll‘s in Linz laut werden

Wenn die Mannschaft mit dem besten Powerplay der Liga in der Overtime sein fünftes Überzahlspiel hat, weißt du schon, was auf dich zukommt.“ Graz-Trainer Harry Lange schien das 3:2-Siegtor der Bulls durch Kosmachuk im ersten Saisonduell nicht zu überraschen. Dass davor die vier in der regulären Spielzeit verklopft wurden, sprach nicht für den Meister. Dessen Spiel – nicht das erste Mal in dieser Saison – im Mitteldrittel auch an Energie verloren hatte.