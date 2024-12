Tödlicher Unfall: „Papa beschützt uns von oben“

Wir haben darüber berichtet – und dieses Schicksal ist unseren Lesern heuer im Rahmen von „Krone hilft“ am allermeisten unter die Haut gegangen. Wie der 47-Jährige an diesem 7. Jänner aus dem Haus gegangen ist, um mit dem Traktor in den Wald zu fahren. Wie seltsam es war, dass der Hund diesmal so gar nicht mit in den Traktor steigen wollte, „das hat uns alle noch gewundert“. Dominik wollte seinen Papa gern begleiten. War es Vorahnung? Ein ungutes Gefühl? „Ich hab ihn nicht gelassen, es war so kalt, so viel Schnee.“