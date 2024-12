Ein Weihnachtsfest, das einsame Herzen verbindet

Die Gäste sind so unterschiedlich wie das Leben selbst. „Vom Zwei- bis zum 95-Jährigen ist alles dabei“, erzählt Veranstalterin Sarah-Maria Kepp. Hinter den Gesichtern verbergen sich Geschichten, die berühren und zum Nachdenken anregen: Die junge Mutter, die nach einer Trennung alleine mit ihrem Kind dasteht, der Witwer, der nach dem Tod seiner Frau ein leeres Zuhause vorfindet, oder der Vater, der den Kontakt zu seiner Familie verloren hat. Es sind Menschen aus allen Schichten und Altersgruppen, die an diesem Abend etwas suchen, was nicht käuflich ist: Gemeinschaft.