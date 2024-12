Was für Frieden in der Ukraine eintreten müsste

„Politiker, die vom sicheren Westen aus in die ,Kriegstrompete‘ stoßen, bei Donald Trump nur die Nase rümpfen und alle beschimpfen, die feststellen, dass die Atommacht Russland in Europa nicht verschwinden wird, sollten einen Blick auf die demografische Katastrophe in der Ukraine werfen“, analysiert für die „Krone“ Ukraine-Korrespondent und ORF-Kriegsreporterlegende und Christian Wehrschütz.