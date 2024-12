Junger Häftling lag in Innsbruck tot in Zelle

„Spice und Medikamente im Spiel“

Wie gefährlich diese illegalen Substanzen tatsächlich sind, zeigt ein aktueller Fall in der Justizanstalt Innsbruck: Ein Inhaftierter lag tot in seiner Gefängniszelle, die er sich mit drei anderen Insassen geteilt haben soll. Er dürfte an einer Drogen-Überdosis gestorben sein. Bedienstete haben ihn in der Früh entdeckt.