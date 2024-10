Zombie-Droge sorgt für Alarm in Gefängnissen

Drogen sind zu jeder Zeit ein präsentes Thema in Justizanstalten. Aktuell sorgen vor allem synthetische Suchtgifte in der Justizanstalt Graz-Jakomini für große Probleme. Alleine in der vergangenen Woche mussten zwölf Insassen mit teils lebensgefährlichen Symptomen ins Spital eingeliefert werden.