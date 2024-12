Comeback perfekt! Lindsey Vonn startet im Super-G

Zuvor will die Olympiasiegerin von 2010 an diesem Wochenende beim Weltcup in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado als Vorläuferin an den Start gehen, Trainingsfahrten in Abfahrt und Super-G absolvierte sie bereits. „Es fühlt sich so normal an, wieder im Starthaus zu stehen“, sagte die US-Amerikanerin.