So hart schuftet Lindsey Vonn fürs Comeback

In Beaver Creek starten am Wochenende die Speed-Frauen als letzte Sparte im Weltcup in die Saison. Selektiver könnte es zum Auftakt in die Saison kaum sein, und die „Birds of Prey“ ist für das gesamte für die Abfahrt am Samstag und den Super-G am Sonntag (jeweils 19.00 Uhr MEZ) genannte Feld auch Neuland.