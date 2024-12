Ein neuer Rekord bei Deutschkursen in Vorarlberg

Wer in Österreich Asyl oder Schutz aufgrund lebensbedrohlicher Verhältnisse im Herkunftsland bekommt, muss einen Deutschkurs machen. Zuständig dafür ist der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF). Von Jänner bis inklusive Oktober wurden bisher rund 58.000 Deutschkursplätze in ganz Österreich in Anspruch genommen – immerhin 2300 davon in Vorarlberg. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von über 23 Prozent, noch nie war das Angebot in Vorarlberg größer. Der Großteil der Kursplätze wurde von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten (62 Prozent), ukrainischen Vertriebenen (32 Prozent) und Asylwerbern mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit (sechs Prozent) in Anspruch genommen. Davon waren 46 Prozent Syrer und 32 Prozent Ukrainer. Danach folgen Staatsangehörige aus Somalia mit rund acht Prozent und Afghanistan (sieben Prozent). Der Anteil von Frauen unter den Kursteilnehmenden lag übrigens bei etwa 42 Prozent.