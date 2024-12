„Glaube dran, dass es mit KTM weitergehen wird“

Die Situation in der Stadtgemeinde im Innviertel, in der KTM seine Zentrale und auch das Museum namens KTM-Motohall hat, ist geprägt von den Eindrücken der letzten Wochen. „Es gibt momentan keine Weihnachtsfeier, keine Jahreshauptversammlung, keinen Verein und auch sonst keinen Punkt im gesellschaftlichen Leben, in dem KTM nicht Thema ist“, sagt der 35-Jährige.