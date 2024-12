CD Projekt Red enthüllt „The Witcher IV“

„Wir wussten schon lange, dass wir Ciri als Protagonistin des Spiels haben wollten“, so Game-Director Sebastian Kalemba in einer Mitteilung. „Es fühlt sich für uns einfach richtig an und wir glauben, dass Ciri es verdient hat. In diesem Spiel wollen wir erforschen, was es bedeutet, wirklich zu einem Hexer zu werden, indem wir Ciri auf ihrem Weg folgen. Der Trailer gibt einen Vorgeschmack auf diese beiden Punkte und zeigt, wie düster und tiefgründig die Welt von ,The Witcher’ sein kann.“