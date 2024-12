Krimi für Kinder: Jungautor lädt auf Geisterburg

Abenteurer erleben Abenteuer

Aber vor allem liegt Matthias das Schreiben am Herzen. An Lesungen hat sich der junge Autor schon gewöhnt, dementsprechend ist seine Nervosität: „Es geht – ich hatte schon einige Lesungen – sechs Öffentliche und 15 in Volksschulen“, erzählt der junge Künstler. Sein Erstlingswerk „Willkommen auf der Geisterburg“ ist 2023 erschienen – ein Krimi für Kinder ab acht Jahre: „Im ersten Band der geplanten Krimi-Reihe ,Abenteurer erleben Abenteuer´ sind vier Kinder im Ferieninternat in Salzburg, wo merkwürdige Dinge geschehen – denen wollen sie natürlich auf den Grund gehen. Dies führt sie zurück in ihre Heimat nach Kärnten in den erfundenen Ort Kleinkirchen.“