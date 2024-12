Das haben die Tiroler mit ihrem Geld geplant

In unserer immer moderneren Welt tut sich viel – auch, was den Umgang mit Geld betrifft. Überweisungen lassen sich übers Internet erledigen, gezahlt wird per Handy, angelegt in Kryptowährung. Trotzdem zeigt die Tiroler Bankenstudie, dass Altbewährtes nach wie vor einen gewissen Stellenwert hat.