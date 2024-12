Adventzeit geht mit milden Temperaturen ins Finale

Sonne und Hochnebel am Donnerstag

Am Donnerstag scheint nach Nebelauflösung in den Alpen meist die Sonne. Im Donauraum und Südosten lockert der Hochnebel zeitweise auf, während es im Nordosten und in einigen Tälern trüb bleibt. Die Temperaturen liegen bei -2 bis +4 Grad.