CEO-Mord offenbart Fortschritt bei „Geisterwaffen“

Brian Thompson, Chef des milliardenschweren US-Versicherers United Healthcare, war am 4. Dezember in der Nähe des New Yorker Times Square aus nächster Nähe niedergeschossen worden und wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der von Überwachungskameras gefilmte Mord an dem 50-Jährigen und die öffentliche Fahndung nach dem Täter machten weltweit Schlagzeilen.