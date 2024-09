Auf nächste Regierung kommt gewaltiger Brocken zu

Denn diese wird aller Voraussicht nach die verhasste Nachfolgeentscheidung treffen müssen. Zwar sollen unsere „alten“ Eurofighter der ersten Baureihe noch bis 2037 in der Luft bleiben. Die ersten Nachfolger müssten aber spätestens 2034 eintreffen, um geordnet ablösen zu können. Was wiederum voraussetzt, dass 2029 der Kaufvertrag final unterzeichnet wird – also im nächsten Wahljahr. Merke: final unterzeichnet. Welcher Jet es wird, in welcher Ausstattung und mit welcher Bewaffnung, die Stückzahl und die Ausbildungsmodalitäten – das muss alles in den Jahren davor schon entschieden werden, rechnet Luftfahrt-Experte Georg Mader im „Krone“-Gespräch vor.