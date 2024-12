Was für einen Christbaum aus dem Ländle spricht

Die Alternative ist der Ländle Christbaum. Dieser stammt aus einem der insgesamt 31 Christbaum-Betrieben im Land, wo sie das ganze Jahr über gehegt und gepflegt wurden, ehe sie nur wenige Tage vor dem Fest auf die Märkte kommen. „Unsere Ländle Christbaum-Produzenten bieten der Bevölkerung viel mehr, als nur ein fertiges Produkt. Sie bieten Services an, wie das Selbstschneiden der Bäume, die Lagerung bis Weihnachten oder sogar die Zustellung. Aber vor allem bieten sie auch ein Erlebnis mit Weihnachtsstimmung, guten Gesprächen, teilweise sogar mit Verpflegung und Musik. Passend zur Vorweihnachtszeit“ erklärte Marcel Strauß, Geschäftsführer der Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH, anlässlich eines Pressetermins am Mittwoch am Sunnahof in Göfis.