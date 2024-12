Politbarometer zeigt: Für Rot-Pink wird es eng

In zwölf Tagen kommt das Christkind – und in zehn Monaten erleben die Parteien eine andere Bescherung. Die Wiener schreiten wieder zur Urne und wählen Parteien (ab). Eine neue Umfrage vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse GmbH von Christoph Haselmayer im Auftrag von W24 (1000 Befragte) zeigt, was sich ändert und was nicht. Eines ist jedenfalls fix: Im Bürgermeisterbüro bleibt Michael Ludwig – und das unangefochten. Bei einer fiktiven Direktwahl käme der Stadtchef auf 48%. In der Sonntagsfrage würde seine SPÖ aktuell 37 Prozent erreichen. Das ist zwar weniger als bei der Wahl im Jahr 2020 (41,6 Prozent), der große Trend, aktuelle Regierungen abzustrafen, geht an der Sozialdemokratie aber vorüber.