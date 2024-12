Pinkes Postenkarussell: Wer bei den NEOS was wird

„Bereit wie nie“, ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bekanntlich, wenn es bald darum geht, 13 Jahre nach der Gründung endlich mitzuregieren. Sie selbst machte bekanntlich keinen Hehl daraus, am liebsten Finanzministerin der Zuckerl-Koalition werden zu wollen. Ob die Pinken am Ende der Verhandlungen als kleinster Koalitionspartner auch wirklich das wichtigste Ministerium ergattern können, scheint mehr als fraglich. So gut wie fix dürfen die NEOS dagegen wohl mit dem Bildungsministerium rechnen. Und für ebendieses gibt es intern offenbar auch schon einen Favoriten.