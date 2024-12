Umstrittenes Leitspital steht jetzt auf der Kippe

Die ÖVP, bislang größte Verfechterin des Zentralkrankenhauses, dürfte Mario Kunasek in dieser Frage weitgehend entgegenkommen und von der Errichtung der Klinik in Stainach-Pürgg abrücken. Insidern zufolge ist das Leitspital damit politisch so gut wie tot! Stattdessen soll das bestehende Krankenhaus in Rottenmann aufgewertet, zur zentralen medizinischen Anlaufstelle im Bezirk Liezen ausgebaut werden. Damit können auch die Schwarzen leben – die Blauen, die in Rottenmann unglaubliche 63 Prozent einheimsten, ohnehin. Damit könnte nach einer wahren Pleiten-, Pech- und Pannenserie im Ennstal ein endgültiger Schlussstrich unter eine jahrelange politische Debatte gezogen werden.