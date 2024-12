Hans Peter Doskozil und seine Stimme sind zurück

Der Landeshauptmann erklärte seinen Genesungsverlauf: Zunächst wurde Anfang November an seinem Kehlkopf – wie bereits einige Male zuvor – im Krankenhaus in Leipzig eine Verknöcherung entfernt. Bereits wieder zuhause, kam allerdings eine Lungenentzündung dazu und anders als bei früheren Eingriffen konnte er in weiterer Folge kein Stimmtraining unternehmen. Erst nach der Entfernung der Schleimhäute konnte er wieder sprechen. „Ich bin froh, wieder mit an Bord zu sein“, stellte er fest.