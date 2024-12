Doskozil startet neuen Anlauf für „Müll-Deal“

„Konstruktive Gespräche in Erinnerung“

„Die damaligen Gespräche zwischen Land und Gemeinde- bzw. Städtevertretern habe ich als sehr konstruktiv in Erinnerung“, meinte Doskozil in seinem Schreiben. Man hätte in vielen Punkten Übereinkunft erzielt, etwa dass die Personalhoheit im Kindergartenbereich bei den Gemeinden bleibe und die Kommunen weiter Organfunktionen im BMV besetzen könnten. „Letztlich ist dieses Gesamtpaket dann leider an einem politischen Veto gescheitert – die Umstände sind allen Beteiligten bekannt“, so Doskozil. Laut seinem Büro soll der Gesprächstermin noch vor dem Jahreswechsel stattfinden.