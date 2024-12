Nulllohnrunde: Nicht alle Blaue folgen Kickl

200 Euro brutto mehr in Vorarlberg

Diese Worte nicht allzu sehr zu Herzen dürften sich die blauen Parteichefs in den Bundesländern Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich zu Herzen nehmen, denn sie weichen ganz klar von Kickls Kurs ab. In Vorarlberg werden sich 2025 die Bezüge von Landespolitikern um 200 Euro brutto erhöhen. Man orientiere sich dabei am Gehaltsabschluss der Landesbediensteten, hieß es am Montag in einer Aussendung der Klubobleute der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ. So wird das Gehalt des Landeshauptmanns um ein Prozent steigen, das des Landesstatthalters um 1,09 Prozent, jenes der Landesräte um 1,16 Prozent. Der Landtagspräsident erhält 1,68 Prozent mehr Lohn. Über zwei Prozent mehr erhalten Klubobleute (plus 2,09 Prozent) und die beiden Landtagsvizepräsidenten (plus 2,30 Prozent), das Plus für Landtagsabgeordnete beträgt 3,27 Prozent.