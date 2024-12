Salzburgs Eiskunstläufer tanzen um Medaillen

Als Titelverteidigerin bei den Junioren hätte Flora Schaller den Sieg so gut wie fix. Allerdings darf sie bei nationalen Wettkämpfen in dieser Klasse nicht mehr antreten, weil sie schon in der Meisterklasse gestartet ist. „Ich hätte gerne meinen Titel verteidigt. Aber bei den Senioren-Damen ist mein Ziel ein Podium“, erklärt die 18-Jährige motiviert. International darf sie in beiden Klassen starten, visiert die Junioren-WM im Jänner an.