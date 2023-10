Balanceakt zwischen Eiskunst und Schulbank

Langfristiges Ziel lautet Olympia

Für das Eis brennt sie auch jetzt noch. Den Balanceakt zwischen der Eiskunst und Schulbank meistert sie mit Freude: „Anstrengend ist es natürlich schon, aber ich mache es gerne. Schule macht ja manchmal auch Spaß“, lächelt die Salzburgerin, die auch viele Vorteile daraus zieht: „Das ist schon cool, wenn du durch den Sport fast um die ganze Welt kommst, viel siehst.“ Das erste Highlight der neuen und zugleich letzten Saison im Juniorenbereich hat sie hinter sich. Nach dem Junior Grand Prix (zweithöchste Wettbewerbsstufe nach Weltmeisterschaften) in Linz geht es am Wochenende in Armenien weiter.