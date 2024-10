„Da muss man durch, wenn man ganz rauf will“

Die Juniorenklasse liegt in der Vergangenheit. Denn Eiskunstläuferin Flora Schaller startet bei der Challenger Series Trophy in Nizza (Fra) erstmals in der Senioren-Kategorie. Dabei geht es nicht nur um erste Erfahrungen mit den Erwachsenen, sondern auch um ein Ticket für die Europameisterschaft. „Ich habe die erforderlichen Quali-Punkte schon und brauche jetzt noch gute Ergebnisse, damit mich der Verband hinschickt“, erklärt die 18-Jährige. Olga Mikutina hat ihren Startplatz für die EM in Tallinn (Est) sicher, dahinter rittert die Salzburgerin mit Stefanie Pesendorfer aus Linz um das zweite Ticket. Die Entscheidung fällt aber erst Mitte Dezember.