Alkolenker kracht in Wohnwagen auf der A10

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 4 Uhr, krachte ein 25-jähriger Pongauer auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg ungebremst in einen Wohnwagen. Der 65-jährige Fahrer aus Schwaben war mit Schrittgeschwindigkeit am Stauende unterwegs, als der Pkw des jungen Österreichers mit voller Wucht auffuhr. Der Wohnwagen kippte durch die Wucht des Aufpralls seitlich auf die Fahrbahn.