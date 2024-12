Kurzbahn-WM: Rot-weiß-rotes Trio in Vorläufen out

Kreundl verpasste klar das Finale. „Ich bin leider nicht so fit, wie ich das sonst so gewohnt bin. Ich habe auch leider massive Probleme mit meinem Knie, bin dazu auch seit September schon im Dienst bei der Polizei und hatte dadurch eine ganz andere Vorbereitung“, sagte die Oberösterreicherin. Kreundl ist noch am Donnerstag über 100 m Lagen und am Samstag über 50 m Kraul gemeldet.