Mega-Andrang! Darts-WM wird aufgestockt

Der langjährige Verbandsboss Barry Hearn berichtete im britischen Sportradiosender Talksport von diesem offenbar unmittelbar bevorstehenden Entschluss. „Ich habe meine Leute in der Zentrale gefragt: Sagt mir, wie viele Tickets hätte ich verkaufen können? Sie sagten, irgendwo über 300.000. Das gibt der Sache ein ganz anderes Gewicht. Also werden wir nächstes Jahr aufstocken“, sagte Hearn. 90.000 Tickets seien in diesem Jahr in rund 15 Minuten verkauft gewesen.