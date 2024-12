Waldrapp-Kolonie braucht „Flughilfe“ in den Süden

Vor dem ersten Schneefall sollten sie längst in Italien sein: Doch die Waldrappe zögerten ihren Abflug nach Süden weit hinaus. „Rund 20 sind immer noch in Salzburg. Wir sammeln sie gerade ein“, so Corinna Esterer am Montag. Die heimatverbundenen Vögel sind zum Teil mit Sendern ausgestattet. Es sind aber auch Jungtiere darunter.