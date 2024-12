Moderne Technik hilft Skigebieten bei Klimakrise

Verschiedener könnte die Skiwelt nicht sein. „Wir hatten schon am ersten Wochenende 3800 Besucher in Hinterstoder. Und am Frauenkar haben wir bis zu 70 Zentimeter Neuschnee“ – Helmut Holzinger, Vorstandsdirektor der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen, ist über den guten Saisonstart „sehr froh“. Ganz anders schaut es in Weyregg am Attersee aus: Nach 61 Jahren sperren dort die Wachtberglifte heuer erstmals nicht mehr auf.