„Ich kann meine Karriere nicht so beenden“

Admiras Goalie Dennis Verwüster ging zuletzt den gleichen Weg – und verletzte sich schwer! „Ich hatte zwei Wochen davor ein gutes Gespräch mit ihm. Natürlich war das auch für mich ein Schock“, so Gartner, der bereits wieder mit der Mannschaft trainierte, Rückschläge einsteckte. „Ich spürte was, musste pausieren.“ Währenddessen durfte er bei Interimscoach Alex Grünwald ins Trainergeschäft reinschnuppern. „War sehr nett, ich will aber lieber wieder spielen“, steckt der 30-Jährige den Kopf nicht in den Sand. „So kann und will ich meine Karriere nicht beenden.“

„Können jeden ärgern“

Wie er die Leidenszeit psychisch übersteht? „Ich rede sehr viel mit meiner Freundin darüber, arbeite zusätzlich mit einem Mentalcoach.“ Und eben täglich in der Kraftkammer. „Von 22. bis 28. Dezember lade ich meine Akkus auf, bin ich bei der Familie. Sonst gibt’s derzeit nur Training für mich.“ Hört Grünwald gerne: „Garti hebt das Team auf ein anderes Level. Sein Ausfall tat richtig weh.“ Sah man an den Ergebnissen. „Können jeden ärgern“Sportdirektor Grünwald blieb als Trainer ein Zweitliga-Sieg mit dem Nachzügler verwehrt. „Wir haben dennoch gesehen, dass wir jeden ärgern können“, so der Ex-Austrianer. „Wir hatten leider nicht das Momentum auf unserer Seite. Das Glück fehlte.“ Davon kann Gartner ein Lied singen: „Schlimmer kann 2025 nicht werden. Ich lasse mich aber nicht unterkriegen, bin noch immer motiviert.“