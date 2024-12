Autofahrer übersah Schülergruppe: Drei Verletzte

„Auto in Menschenmenge“ – so hieß es in der ersten Alarmmeldung Sonntagabend in Zell am See-Schüttdorf: Ein Großaufgebot an Rettern rückte aus. Der Lenker (23) hatte eine Schülergruppe übersehen. Das Tempo war aber gering. Zwei Kinder und die Begleitperson sind verletzt.