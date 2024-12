Das „Sprudel-Duell“ der Krisen-Klubs

Die aktuelle Verfassung ist indes für beide schwer bekömmlich. Salzburg ist nur Liga-Fünfter, Paris in Frankreich zwar ungeschlagen Erster, in der Champions League hat das Star-Ensemble aber erst schlappe vier Punkte gesammelt. Viel zu wenig für die Ansprüche der Katarer um Präsident Nasser al-Khelaifi, die immer noch auf den ersten Gewinn der Königsklasse warten. Ein Ziel, an dem schon Trainer wie Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino oder Luis Enrique, der aktuell auf der Bank sitzt, scheiterten. Apropos große Namen: Mit Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Bradley Barcola und Co. verfügt PSG über begnadete Spieler. In Sachen Disziplin ist das Niveau aber überschaubar. Was wieder an manch Bullen-Diva erinnert.