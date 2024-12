Schnäppchen-Rasenmäher entpuppte sich als Geldgrab

So tappte ein Mann aus dem Bezirk Horn beim Online-Kauf eines Rasentraktors in eine Falle. Er hatte das Gefährt bei einer türkischen Firma erworben und den vierstelligen Betrag auch auf ein türkisches Konto eingezahlt. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Wegen zusätzlichen Lieferkosten überwies der Käufer weitere Beträge an andere Konten. In Summe kamen so 6500 Euro zusammen. Geliefert wurde das vermeintliche Schnäppchen allerdings nie, das Opfer erstattete schließlich Anzeige.