Viele hoffen auf einen Blick in die Notre-Dame

Fast hätte es funktioniert, aber jetzt stehen Christina Ceppi und Michael Pfennig aus Schaffhausen in der Schweiz doch im Regen. Vom Quai Saint-Michel aus blicken die beiden am Sonntagvormittag auf die am Vorabend feierlich eröffnete Notre-Dame-Kathedrale. „Wir hatten die Tickets schon, aber dann ist die Seite abgestürzt“, erzählt Pfennig, der sich die Laune dadurch nicht verderben lässt. „Beim nächsten Mal funktioniert es dann“, sagt der Schweizer, dessen Frau gerne und immer wieder in Paris urlaubt.