Krise in Südkorea: Innenminister tritt zurück

Kim sei vor seiner Verhaftung in der Nacht freiwillig bei der Staatsanwaltschaft von Seoul erschienen und befragt worden, berichtete Yonhap. Zudem habe eine Razzia in Kims Büro wegen des Verdachts auf Landesverrat stattgefunden. Kim spielte einem hochrangigen Militärvertreter und Unterlagen zum Amtsenthebungsverfahren des Präsidenten zufolge eine zentrale Rolle. Er war am Mittwoch zurückgetreten.