Haftstrafen für Entführer nach zäher Beratungszeit

Oper bekam Schmerzensgeld

Am 1. April hatten die fünf Verurteilten in Linz einen Türken in einen Kastenwagen gezerrt, geschlagen und mit einer Pistole bedroht, um mutmaßlich von seinem Bruder Geld zu erpressen. Das Opfer erlitt dabei Serienrippenbrüche, forderte Schmerzensgeld, das ihm auch in Höhe von 6530 Euro zugesprochen wurde.