Mann entführt und gefoltert, um Geld zu erpressen

Opfer vor Lokal abgefangen

Am 1. April lauerte man mehrere Stunden in der Nähe eines Lokals, wo sich der Türke Essen abholen wollte. Als dieser kam, ging alles blitzschnell: Einer zerrte ihn in einen Kastenwagen, wo zwei weitere Gehilfen warteten. Sie sollen das Opfer gefesselt, ihm eine Pistole in den Mund gesteckt haben. Der Wagen raste Richtung Wien davon, wo aber schon die Polizei wartete.