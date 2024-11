Netflix-Hottie wirbelt jetzt „Dancing Stars“ auf

Ballett-Unterricht zur Vorbereitung?

Zwar konnten ihre Fans ihr zuletzt auf Instagram zuschauen, wie gut sie sich schon im Ballett-Unterricht in Pirouetten machen schlägt, doch die quirlige Tirolerin übt sich momentan lieber noch in Bescheidenheit. „Meine Tanzerfahrung ist nicht so berauschend“, schmunzelt sie.