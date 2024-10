Amazon Prime überholt Netflix als Lieblings-Abo

Preis und Leistung gehen auseinander

Beim Thema Preis-Leistungs-Bewertung sollten indes bei allen Anbietern die Alarmglocken läuten. User bewerten dieses bei allen vier großen Streaming-Providern als schlechter im Vergleich zum Vorjahr. Besonders Disney+ verzeichnet starke Einbußen (von 68 Prozent auf 56 Prozent), was den Anteil der Bewertungen gut bis sehr gut betrifft. Als Konsequenz führt Amazon Prime in diesem Jahr trotz Verlusten (von 65 Prozent auf 60 Prozent) das Ranking an. Netflix ist weiterhin auf Platz drei (55 Prozent), Apple TV+ folgt auf Platz vier (52 Prozent). „User bemerken die Preiserhöhungen“, so Jäger. „Dies wird mit schlechteren Bewertungen abgestraft.“