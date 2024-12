Nikotinbeutel-Automat: Pächter und Stadt reagieren

Stadt Klagenfurt reagiert: Fehlende Schutzzone wird errichtet

In Klagenfurt wurde so eine Verordnung einfach nie erlassen. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) will das ändern: „Ich habe von den Nikotin-Angeboten nichts gewusst“, sagt er: „Auch in Klagenfurt soll mit Automaten in Schulen nun strenger vorgegangen werden.“ Eine entsprechende Verordnung soll erlassen werden.