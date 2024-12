Nikotin-Automat führt 1600 Schüler in Versuchung

Äußerst kurios also, dass mitten im größten Schulzentrum des Landes still und heimlich ein Automat aufgestellt wurde, in dem ähnliche Produkte angeboten werden. In den Beuteln sind Nikotinsalze enthalten, damit sind sie gleich gefährlich wie Snus. „Der Automat ist die Einladung zum Ausprobieren – in der Umgebung von drei Schulen unverantwortlich“, ärgert sich Brigitte Magnes, Direktorin des betroffenen Realgymnasiums Viktring in Klagenfurt.