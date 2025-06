Schmalzmus, Schuhplattler und viel Schmäh

Schon am Weg zum Freilichtmuseum sieht man am Sonntag die Vielfalt der Kärntner Trachten; beim Mesner-Haus sammelt sich die Volkstanzgruppe Edelweiß aus Klagenfurt in ihren Gailtaler Trachten, die Musiker des Kanaltaler Kulturvereines stimmen mit ihren mächtigen Alphörnern auf einen feierlichen Sonntag ein, die Bänderhutfrauen aus Pischeldorf haben Schmalzmus gekocht – da muss man als Besucher flott sein, weil diese köstliche Süßspeise ist sehr beliebt. „Ma! Mei Mutter hat das immer g‘macht. Wir Kinder hatten Schmalzmus so gern“, freut sich etwa Waltraud Obmann aus Althofen auf den seltenen Genuss.