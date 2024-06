Die unterschätzte Gefahr von E-Zigaretten und Snus

Auch das in Skandinavien weit verbreitete Snus gewinnt in Österreich zunehmend an Beliebtheit. Die kleinen Tabakbeutel sind vor allem bei Jungen gefragt. Sie werden hinter der Ober- oder Unterlippe platziert, wo das Nikotin über die Mundschleimhaut in die Blutbahn gerät. Der Hype um E-Zigaretten und Snus bereitet auch den Fachleuten der Suchthilfe Tirol Sorge.